Ryan Reynolds star di un remake di Mamma ho perso l'aereo... alla marijuana

26.07.2018 - Autore: Marco Triolo



Stoned Alone, un remake di Grazie al successo di Deadpool, Ryan Reynolds si è ritagliato una nicchia nel mondo di Hollywood, quella di eroe action-comedy con enorme auto-ironia. Questo scatto di carriera verrà messo a frutto in un progetto appena annunciato, che suona davvero bizzarro eppure contemporaneamente vincente:, un remake di Mamma ho perso l'aereo (Home Alone, in originale) in cui al posto del ragazzino sadico ci sarà un adulto fattone.

Ryan Reynolds produrrà e molto probabilmente interpreterà il film nei panni di “un loser coltivatore di marijuana che perde l'aereo per la sua settimana bianca”, come scrive il sito Deadline. L'uomo decide così di passare le ferie chiuso in casa a fumare, ma diventa talmente paranoico da convincersi che qualcuno gli sia entrato in casa. Solo che è realmente così: dei ladri sono penetrati nella sua villetta e l'uomo, completamente fatto e alimentato dalla paranoia, dovrà difendere il suo castello.

Augustine Frizzell, attrice che di recente ha debuttato alla regia con il film Never Goin' Back, dirigerà Stoned Alone a partire da una sceneggiatura di Kevin Burrows e Matt Mider (sceneggiatori del film Netflix The Package e della serie animata Gentlemen Lobsters).