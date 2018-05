Roman Polanski e Bill Cosby espulsi dalla Film Academy

È stata una decisione lungamente ponderata, evidentemente, e sofferta, ma alla fine il verdetto è stato emesso. E con un comunicato che sta facendo il giro del mondo il Consiglio direttivo dell'di Bill Cosby Roman Polanski dalle proprie fila.: si legge nella dichiarazione, che non poteva non suscitare delle reazioni.In primis quelle dell'avvocato di Polanski,, che ha fatto avere la propria 'risposta' attraverso la rivista Variety lamentando una certa superficialità della decisione (alla quale): "è un esempio molto misero - ha sostenuto il legale. - Credo sia sbagliato espellere qualcuno senza conoscere tutti i fatti". E parlando del suo assistito: "Lui ha accettato le proprie responsabilità. Si è scusato con la donna e lei ha accettato le sue scuse. È una cosa molto ignorante da fare".Di Bill Cosby e del suo iter processuale abbiamo detto recentemente, ma per quanto riguarda il cineasta polacco naturalizzato francese (che non sarà comunque costretto a restituire l'Oscar vinto per Il Pianista 2003) la storia è molto più complessa. E ancora in attesa di una conclusione definitiva, soprattutto dopo le nuove accuse a suo carico - delle quali si è dichiarato innocente - e la conferma del rifiuto a concedere l'estradizione negli Usa da parte della Polonia.Dopo Harvey Weinstein (espulso lo scorso ottobre, dopo i fatti emersi dalle denunce pubblicate da New Yorker e New York Times)promossa dalle attività di movimento comesolo negli Stati Uniti. Anche se a leggere la dichiarazione resta il dubbio che ci sia molta più attenzione all'immagine dell'Academy - e di questa all'opinione pubblica e al comune sentire - che all'effettivo rispetto dei cosiddetti standard da parte di tutti gli associati…