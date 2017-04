Rodney King: da Netflix il primo trailer del nuovo film di Spike Lee

Tassista divenuto tristemente noto per essere statoda parte di alcuni agenti del Los Angeles Police Department, in seguito a un lungo inseguimento avvenuto il, il caso diede il via alla cosiddetta, scoppiata nella città tra il 29 aprile e il 4 maggio dell'anno successivo e che contò cinquantatre vittime ( e che il cinema ha spesso citato , dal Malcolm X dello stesso Lee alla succitata serie sul caso O.J.).A parlarne, stavolta, sarà(in più di una occasione agli ordini dell'amico Spike e qui anche produttore esecutivo) che in unper incontrare l'uomo dietro l'immagine che ne è stata creata. Quella della, inconsapevole ovviamente, raccontata in un "ritratto parlato intimo e inatteso"., 25esimodell'assoluzione da parte della corte cittadina dell'agente Stacey Koon (citato da Smith nelle immagini, con il "Let’s get it" di Marvin Gaye con cui diede il via al pestaggio) e dei suoi tre colleghi. Una data che non passerà decisamente inosservata, e che ci permetterà di ricordare l'e poi ritrovato morto (per "annegamento accidentale") sul fondo di una piscina il 17 giugno 2012.