Robert Sheehan e Ronan Raftery, primi nomi per il cast di Mortal Engines 

03.02.2017 - Autore: Alessia Laudati (Nexta)



Ronan Raftery (Animali fantastici e dove trovarli e lo show AMC The Terror) sono i primi membri del cast del nuovo film di Variety. Secondo le indiscrezioni Sheehan avrà un ruolo da protagonista mentre Raftery sarà impegnato in una parte minore. Gli attori Robert Sheehan (Fortitude, Geostorm) e(Animali fantastici e dove trovarli e lo show AMC The Terror) sono i primi membri del cast del nuovo film di Peter Jackson Mortal Engines. Lo riporta. Secondo le indiscrezioni Sheehan avrà un ruolo da protagonista mentre Raftery sarà impegnato in una parte minore.

Le riprese cominceranno quest’estate in Nuova Zelanda mentre l’uscita al cinema è prevista per il prossimo 14 dicembre 2018. MRC e Universal co-finanziano il film. Universal sarà anche il distributore globale.

Peter Jackson e la moglie Fran Walsh (Il signore degli anelli e la trilogia (Il signore degli anelli e la trilogia Lo Hobbit ) sono dietro al progetto di Mortal Engines. Il film è basato sull’omonima serie di libri scritti da Philip Reeve. In Italia la saga è stata tradotta con il nome di Macchine mortali. Jackson e Walsh sono impegnati nel progetto da anni dopo aver opzionato i diritti dei romanzi dalla Scholastic. Entrambi hanno lavorato alla sceneggiatura insieme a Philippa Boyens (Il signore degli anelli e Lo Hobbit). Ken Kamins, Jackson, Walsh e il manager di Boyens hanno poi portato il progetto all’attenzione della MRC.

Mortal Engines. Christian Rivers lavora da 25 anni con Jackson, prima come storyboard poi passando al ruolo di supervisore degli effetti speciali nella trilogia de Lo Hobbit. Rivers ha vinto un Oscar per il suo lavoro in A Christian Rivers il compito di dirigere. Christian Rivers lavora da 25 anni con Jackson, prima come storyboard poi passando al ruolo di supervisore degli effetti speciali nella trilogia de Lo Hobbit. Rivers ha vinto un Oscar per il suo lavoro in King Kong del 2005 (Oscar Migliori effetti speciali). Mortal Engines sarà però la sua prima regia.

Zane Weiner ( Il signore degli anelli e Lo Hobbit), Amanda Walker (Lo Hobbit) e Deborah Forte saranno produttori esecutivi del progetto insieme a Walsh e Jackson. Ken Kamins (Lo Hobbit e Jack Reacher ) saranno produttori esecutivi. Philippa Boyens co-produrrà il film.

Il film si baserà sull’adattamento del primo libro di “Mortal Engines”. L’intera saga è di genere fantasy e fantascientifica ed è probabile che sia solo il primo di una lunga serie di capitoli successivi. L’intera serie letteraria è composta di 4 libri “Mortal Engines”, “Predator’s Gold”, “Infernal Devices” e “A Darkling Plain.”

Il primo libro è stato pubblicato nel 2001 dalla casa editrice Scholastic, i libri di Reeve “Mortal Engines” hanno vinto diversi premi come il Los Angeles Times Book Award, e il Smarties Gold Award and Blue Peter Book of the Year.

Mortal Engines è ambientato in un mondo del futuro a molti anni dal presente. In un mondo post-apocalittico steampunk, devastato in epoche passate da un olocausto nucleare (la Guerra dei Sessanta Minuti) che aveva causato enormi sconvolgimenti geologici. Per sfuggire ai continui terremoti, eruzioni vulcaniche e altre calamità naturali, l'inventore Nikolas Quirke aveva progettato un sistema (il "darwinismo urbano") in cui le città erano state trasformate in enormi veicoli (le "città trazioniste") che si aggiravano per il mondo desertificato in caccia di altre città da depredare per utilizzarne le risorse naturali. Scomparse le nazioni, ogni città costituiva uno stato a sé. Benché da allora il pianeta sia tornato stabile e le città trazioniste non abbiano più senso, il loro sistema continua a governare il mondo.