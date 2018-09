Robert Redford in pensione? “Annunciarlo è stato un errore”

NOTIZIE

21.09.2018 - Autore: Marco Triolo



Intervistato da Variety in occasione della première del film, ha ammesso: “È stato un errore, non avrei mai dovuto dirlo”. Nel senso che continuerà a recitare? Forse no, ma più che altro Redford si pente di aver fatto l'annuncio in pompa magna. “Se mai mi ritirassi dalla recitazione, dovrei farlo in silenzio, non dovrei parlarne per non attirare troppa attenzione nel modo sbagliato. Preferisco concentrarmi su questo film”. A una domanda di chiarimento, Redford ha preferito sviare: “Non voglio rispondere”. “Manteniamo in vita il mistero”, ha aggiunto ridendo.