Ridley Scott: “Le riprese del prossimo Alien tra quattordici mesi”

Quattordici mesi. Questo il lasso di tempo prima dell'inizio della lavorazione del prossimo Alien. Alien: Covenant non è ancora uscito nelle sale, ma già Ridley Scott ha fissato una potenziale data per il capitolo successivo nella saga prequel che collegherà Prometheus al suo capolavoro del 1979.

“Stiamo scrivendo un sequel attualmente, proprio in queste ore. Lo gireremo tra quattordici mesi”, ha dichiarato il regista a IGN UK. Il prossimo film potrebbe essere l'ultimo capitolo di una trilogia, ma c'è anche la possibilità che venga realizzato un altro film dopo quello.

Scott ha anche toccato nuovamente l'argomento, che lui stesso aveva definito “morto” qualche tempo fa. A quanto pare, il progetto avrebbe dovuto intitolarsi: “Volevano fare Alien, cioè, Awakening di Neill Blomkamp. Mi andava bene. Lo avrei anche prodotto. Se avessi potuto, lo avrei fatto. Ma poi mi sono chiesto, perché avere entrambi in uscita? Sarebbe come darsi la zappa sui piedi, non avrebbe senso. Ma la Fox non è andata oltre con quel progetto, perciò me ne sono tenuto fuori”.