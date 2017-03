Ridley Scott e Natalie Portman in Italia per raccontare il sequestro di John Paul Getty

, subito dopo l'uscita di(11 maggio). Scritto da, il film seguirà Gail Harris, giovane madre del ragazzo rapito che cerca di convincere il patriarca della famiglia Getty a pagare il riscatto per riavere indietro suo figlio. Sir Ridley starebbe "inseguendo" Natalie Portman per convincerla ad accettare il ruolo della protagonista. Non sarebbe invece riuscito a convincere Jack Nicholson , a cui aveva offerto il ruolo del vecchio Getty (Nicholson, attualmente in pensione, tornerà però al lavoro sul remake di Vi presento Toni Erdmann ).

Il progetto viene dunque messo in priorità e competerà con un'altra produzione, quella di, la miniserie che Danny Boyle realizzerà per il network FX: anche quella incentrata totalmente sulla famiglia Getty e ambientata nel corso di cinque decenni. Il regista di Trainspotting inizierà a girarla in estate tra l'Inghilterra e l'Italia.Aveva sedici anni J.P. Getty III quando fu rapito a Roma dalla 'Ndrangheta calabrese il 10 luglio del 1973. La richiesta di riscatto era di 17 milioni di dollari. La famiglia decise di non rispondere immediatamente e a quel punto i rapitori inviarono una lettera contenente l'orecchio del ragazzo. Il film si concentrerà sul rapporto conflittuale tra la madre del ragazzo e il suocero. Il dilemma del vecchio era chiaro: pagare i rapitori avrebbe significato mettere una taglia sulla testa degli altri quattordici nipoti. Alla fine però il riscatto fu pagato con quasi 3 milioni di dollari: il ragazzo fu liberato il 17 dicembre dello stesso anno e ritrovato sulla Salerno-Reggio Calabria. J.P. Getty III è stato sequestrato per cinque mesi, una volta libero ha vissuto una vita tragica segnata da droghe e forti problemi di salute. E' morto nel 2011 a soli 54 anni.