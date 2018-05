Ride! Il teaser trailer del nuovo adrenalinico film dei creatori di Mine

Nelil loroera arrivato a sfiorare David di Donatello e Nastro d'Argento, rivelandosi comunque uno dei film più interessanti della stagione, e non solo per la presenza di Armie Hammer (Chiamami col tuo nome). Oggici presentano Ride, film diretto da Jacopo Rondinelli da loro scritto, co-prodotto e supervisionato artisticamente. Il rinnovamento e la rinascita del cinema italiano continuano, insomma, come possiamo vedere neldel film atteso al cinema per il prossimo settembre: