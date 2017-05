Resident Evil: in arrivo il reboot della saga cinematografica

NOTIZIE

Dopo The Final Chapter, la serie di Resident Evil riparte da zero con nuovi protagonisti

22.05.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Martin Moszkowicz, capo della Constantin Film, la compagnia tedesca dietro il successo della saga generata dai videogame Capcom. La saga di Resident Evil ripartirà da zero. Dopo l'uscita di Resident Evil: The Final Chapter , che, come dice il titolo stesso, è l'episodio conclusivo dell'esalogia interpretata da Milla Jovovich e prodotta (e in gran parte diretta) da Paul W.S. Anderson , la serie non si fermerà. Lo annuncia, capo della Constantin Film, la compagnia tedesca dietro il successo della saga generata dai videogame Capcom.

Ci sarà quindi un reboot di Resident Evil, con nuovi protagonisti. Era inevitabile: chiaramente Anderson e la Jovovich volevano portare a conclusione la loro versione della storia, ma ciò non impedisce ai produttori di realizzare nuovi capitoli. Soprattutto perché i sei film realizzati finora sono andati tutti molto bene a livello internazionale. The Final Chapter è stato un discreto fallimento in USA, dove ha incassato appena 26,8 milioni. Ma nel mondo ha aggiunto 285,4 milioni, per un totale di 312,2 milioni. 160 di questi sono arrivati dalla Cina. Insomma, il mondo chiede a gran voce altri capitoli della saga, anche se bisogna vedere quanto la presenza della Jovovich abbia fatto per attirare pubblico in sala.

Un'opzione della Constantin Film sarebbe quella di adattare più fedelmente le storie dei videogiochi, riportando tutto a Raccoon City e raccontando, finalmente, la storia survival horror per le strade della città infestata dagli zombie e dai mostri creati da Virus T che, al cinema, si è vista praticamente solo nel secondo capitolo, Resident Evil: Apocalypse

Fonte: Variety