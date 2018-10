Renzo Piano - L'architetto della luce, l'evento nei cinema per soli quattro giorni (clip esclusiva)

NOTIZIE

12.10.2018







Leggi l'intervista a Carlos Saura Sarà nei cinema per soli quattro giorni - il 14, 15, 16 e 17 ottobre, Renzo Piano - L'architetto della luce , documentario diretto da Carlos Saura che ritrae il genio e il processo creativo di uno dei più grandi architetti viventi



Questa la sinossi del film:

Quando cresci con l’idea che costruire è un’arte, ogni volta ti sembra di assistere a un miracolo. Così è per Renzo Piano, architetto italiano tra i più celebri al mondo, autore del Centre Pompidou di Parigi, dell’Auditorium Parco della Musica a Roma e degli edifici del New York Times. A raccontare questo genio dell’architettura è un genio del cinema, Carlos Saura.

Il racconto in presa diretta di uno dei più recenti progetti curati da Piano, il centro Botìn a Santander, diventa presto riflessione sul processo creativo. Per capire che l’arte, sia essa cinema o architettura, non è un atto prevedibile. Spesso è un po’ come guardare al buio: prima di capire ciò che accadrà, bisogna dare il tempo agli occhi di adattarsi.

Le proiezioni saranno precedute da una video-introduzione di Corrado Nuzzo, Maria DI Biase e Mauro Casciari, voci di Radio2, conduttori di Radio2 Summer Club. Renzo Piano - L'architetto della luce è un progetto I Wonder Stories, realizzato in collaborazione con Biografilm Festival – International Celebration of Lives, Regione Emilia-Romagna, Unipol Gruppo Finanziario, Sky Arte HD, Radio2 e MYmovies.it.