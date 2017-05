NOTIZIE

Red Nose Day Actually: ecco il corto sequel di Love Actually in versione estesa

29.05.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Red Nose Day Actually, corto che fa da sequel al classico di Richard Curtis



In occasione dell'edizione americana del Red Nose Day, la raccolta fondi destinata ai bambini poveri di tutto il mondo avvenuta il 25 maggio, NBC ha postato su YouTube, corto che fa da sequel al classico di Love Actually . Lo potete vedere qui sotto in una versione con scene aggiuntive realizzata apposta per la TV americana.

Hugh Grant, Keira Knightley, Colin Firth, Liam Neeson, Bill Nighy, Andrew Lincoln, Rowan Atkinson, Lucia Moniz, Thomas Brodie-Sangster, Chiwetel Ejiofor, Olivia Olson e Marcus Brigstocke – ha preso parte al sequel. Nella versione americana si aggiungono Laura Linney e Patrick Dempsey. Curtis , anche co-fondatore di Comic Relief, l'organizzazione benefica che ha ideato il Red Nose Day, è tornato dietro la macchina da presa. Gran parte del cast originale –– ha preso parte al sequel. Nella versione americana si aggiungono

“Non mi sarei mai sognato di scrivere un seguito di Love Actually – ha detto Curtis – ma ho pensato che sarebbe stato divertente girare dieci minuti per vedere cosa stessero combinando tutti quanti. Chi è invecchiato meglio? Questa è la grande domanda... oppure è così ovvio che sia Liam? Siamo stati felici e grati che buona parte del cast fosse disponibile, e sarà certamente nostalgico per loro ritrovarsi e ricreare i propri personaggi quattordici anni dopo. Intendiamo fare qualcosa di divertente, nello spirito del film originale e del Red Nose Day, e che speriamo possa aiutare a portare molti spettatori e denaro agli spettacoli del Red Nose Day”.