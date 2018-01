Ready Player One: nuovo video dietro le quinte del film di Steven Spielberg

NOTIZIE

22.01.2018 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Ernest Cline all'inizio della featurette che presenta il nuovo film di Spielberg tratto dal suo romanzo. Per Cline dev'essere stato un momento surreale quello in cui ha scoperto che il regista da lui tanto amato avrebbe diretto il film, e che Alan Silvestri, autore delle musiche di “Non avrei potuto scrivere Ready Player One se non fossi cresciuto con una dieta a base di film di Steven Spielberg ”. Lo diceall'inizio della featurette che presenta il nuovo film di Spielberg tratto dal suo romanzo. Per Cline dev'essere stato un momento surreale quello in cui ha scoperto che il regista da lui tanto amato avrebbe diretto il film, e che, autore delle musiche di Ritorno al futuro (uno dei film citati nel romanzo), ne avrebbe scritto la colonna sonora.

Il video dietro le quinte che qui vi presentiamo, sottotitolato in italiano, si collega direttamente alla tradizione spielberghiana con le immagini di alcuni dei classici da lui diretti e prodotti – Lo squalo, Incontri ravvicinati del terzo tipo, E.T., I predatori dell'arca perduta, Jurassic Park, Ritorno al futuro, Gremlins, I Goonies, Poltergeist – per dirci una cosa molto semplice: Spielberg ha segnato il nostro immaginario con film che hanno rivoluzionato la tecnologia del cinema. Ready Player One promette di fare lo stesso, con il suo mondo virtuale incredibilmente avvolgente.





Ecco la sinossi ufficiale del film:

Nel 2045, anno in cui il mondo sta per collassare sull'orlo del caos, le persone hanno trovato la salvezza nell'OASIS, un enorme universo di realtà virtuale creato dal brillante ed eccentrico James Halliday (Mark Rylance). A seguito della morte di Halliday, la sua immensa fortuna andrà in dote a colui che per primo troverà un Easter egg nascosto da qualche parte all'interno dell'OASIS, dando il via ad una gara che coinvolgerà il mondo intero. Quando un improbabile giovane eroe di nome Wade Watts (Tye Sheridan) deciderà di prendere parte alla gara, verrà coinvolto in una vertiginosa caccia al tesoro in questo fantastico universo fatto di misteri, scoperte sensazionali e pericoli.