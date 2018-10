Rambo 5, Stallone veste da cowboy nelle prime foto ufficiali

Una scelta inaspettata e coraggiosa, quella di abbandonare l'iconografia classica in favore di un look più western. Certo, resta da vedere se Rambo lo adotterà per tutto il film o se tornerà a indossare la famosa fascia rossa quando affronterà i cattivi. Ma il sapore western di queste foto è coerente con l'ambientazione del film: al termine di John Rambo , il protagonista era tornato in Arizona al ranch paterno, ed è qui che, molto probabilmente, lo ritroveremo. Inoltre, nel nuovo film Rambo si scontrerà con i cartelli messicani al confine e, ancora una volta, il look combacia con questa premessa.

È da anni che Rambo 5 è in fase di sviluppo. A un certo punto, sembrava che Stallone ci avesse rinunciato del tutto, e FOX aveva tentato di mettere in cantiere una serie TV incentrata sul figlio di John Rambo, che avrebbe dovuto intitolarsi Rambo: New Blood . Poi il progetto si è messo in moto nuovamente e ha trovato in) un regista., creatore della serie Amazon Absentia, ha scritto la sceneggiatura, ovviamente riveduta da Stallone in persona.