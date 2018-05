Rambo 5, le riprese a settembre per il sequel che vedrà il ritorno di Stallone

Il Festival di Cannes è in partenza e con esso il mercato dei film che, ogni anno, vede stringere accordi di produzione e distribuzione a livello internazionale. Stando a Screen Daily, uno dei progetti che verranno presentati quest'anno è Rambo V, che Millennium Films intende realizzare nei prossimi mesi.

Ora abbiamo anche una sinossi del film, che vedrà John Rambo vivere nel ranch in Arizona dove lo avevamo lasciato alla fine del precedente capitolo . Rambo è ancora alle prese con la sindrome da stress post-traumatico e si mantiene facendo una serie di lavoretti. Finché la manager della sua proprietà, Maria, non scopre che sua nipote è sparita dopo aver attraversato il confine con il Messico per recarsi a una festa. Rambo parte alla sua ricerca e incappa in un traffico di prostituzione. Si alleerà con un giornalista la cui sorellastra è stata rapita e dovrà utilizzare ancora una volta le sue abilità per combattere il boss che si cela dietro il traffico.