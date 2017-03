Ralph Spaccatutto 2: Disney annuncia titolo e data di uscita

La Disney ha di recente vinto un Oscar con Zootropolis , giudicato miglior film d'animazione dell'anno. Squadra che vince non si cambia:(autore di Zootropolis e dell'originale Ralph Spaccatutto) tornerà alla regia in coppia con, sceneggiatore del primo capitolo (e, ancora, di Zootropolis)., produttore di Zootropolis, produrrà anche Ralph Breaks the Internet.sono tra i membri del cast di voci originale che torneranno in questo nuovo capitolo.

Walt Disney Animation non ha film in programma quest'anno, ma la Disney avrà comunque una bella presenza in sala grazie a ben due film della Pixar in arrivo: il 14 settembre uscirà Cars 3 , mentre il 22 novembre arriverà in USA, film ambientato nel mondo dei morti della tradizione messicana, di cui qui potete vedere il trailer.