Quote scommesse Oscar 2018: ecco su cosa puntare secondo i bookmaker

La forma dell'acqua e Tre manifesti a Ebbing, Missouri in testa alle quote per il miglior film. Ecco quelle delle principali categorie

24.01.2018 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Un po' diversa la classifica del miglior regista. Guillermo del Toro è in testa a 1,61, seguito subito da Christopher Nolan a 3. Terza Greta Gerwig, a 9. A 34 Jordan Peele e Paul Thomas Anderson (che nella sua carriera ha ricevuto sei candidature senza mai aggiudicarsi il premio).

Gary Oldman il favorito per quanto riguarda la statuetta al miglior attore. Oldman è alla sua seconda nomination in carriera, dopo La talpa, e potrebbe facilmente vincere grazie a L'ora più buia. O almeno è ciò che pensano i bookmaker, che lo danno a 1,07. Staccato di moltissimo c'è Timothee Chalamet, protagonista di Chiamami col tuo nome, a 13 insieme a Daniel Kaluuya di Scappa – Get Out. In fondo alla classifica, a 26, troviamo Daniel Day-Lewis con Il filo nascosto (sarebbe il quarto Oscar per lui) e Denzel Washington con Roman J. Israel, Esq.



Infine, la favorita della categoria migliore attrice è Frances McDormand con Tre manifesti a Ebbing, Missouri, a 1,25. Per lei sarebbe la seconda statuetta dopo Fargo. Al secondo posto troviamo Saoirse Ronan, protagonista di Lady Bird, a 6. Terza Sally Hawkins (La forma dell'acqua) a 10. Si sale a 26 per Margot Robbie, alla sua prima candidatura come miglior attrice protagonista per I, Tonya, biopic della pattinatrice Tonya Harding. Meryl Streep sta invece a 40:1 con la sua interpretazione in The Post di Steven Spielberg. È la sua ventunesima candidatura e ha già vinto tre Oscar: non stupisce, dunque, vederla in chiusura alla lista.

Fonte: Agipro News