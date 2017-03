Quiz: Sai riconoscere i film di Ferzan Ozpetek da un solo fotogramma?

NOTIZIE

01.03.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Le fate ignoranti a La finestre di fronte, da Saturno contro a Magnifica presenza. In questi giorni esce nei cinema italiani Rosso Istanbul , il nuovo film di Ferzan Ozpetek che riporta il regista nella nativa Turchia. Ozpetek, tuttavia, ha fatto dell'Italia la sua seconda casa e qui ha diretto la maggior parte dei suoi film, da, da

Ora torna a casa per raccontare la storia di uno scrittore, Orhan Sahin, che ritorna a Istanbul dopo vent'anni di assenza volontaria. Come editor deve aiutare Deniz Soysal, famoso regista cinematografico, a finire la scrittura del suo libro. Ma Orhan rimane intrappolato in una città carica di ricordi rimossi. Si ritrova sempre più coinvolto nei legami con i famigliari e gli amici di Deniz, che sono anche i protagonisti del libro che il regista deve finire. Soprattutto Neval e Yusuf, la donna e l’uomo a cui Deniz è più legato, entrano prepotentemente anche nella vita di Orhan. Quasi prigioniero nella storia di un altro, Orhan però finisce per indagare soprattutto su se stesso, riscoprendo emozioni e sentimenti che credeva morti per sempre e che invece tornano a chiedergli il conto per poter riuscire a cambiare la sua vita.