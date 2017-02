Quiz – riconosci questi film erotici da un solo fotogramma?

È quasi San Valentino. È tempo di Cinquanta sfumature di nero . Frotte di coppiette si riverseranno al cinema per seguire le disavventure erotico/amorose di Anastasia Steele e Christian Grey, alle prese ancora una volta con la difficile vita dell'appassionato di sadomaso. Ma il cinema erotico non è tutto lì, anzi!Noi in Italia ne sappiamo qualcosa, avendo alle spalle una lunga tradizione di commedie bollenti (quelle anni '70) e tutta la filmografia di Tinto Brass , tanto per citare un nome qualunque. Ma ovviamente non c'è solo l'Italia: da un secolo, l'erotismo al cinema spopola, attirando il guardone che è, in fondo, in tutti noi.Proprio per celebrare l'uscita del secondo capitolo della saga erotica più popolare del momento, abbiamo pensato di dedicare il quiz della settimana al sesso cinematografico. Ecco, perciò, la nostra sfida: da questi quindici fotogrammi, siete in grado di riconoscere quindici popolari film erotici?