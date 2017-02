Quiz: quanto ne sai sulla saga di Resident Evil?

NOTIZIE

Sta per uscire Resident Evil: The Final Chapter. È l'occasione perfetta per metterti alla prova sulla conoscenza della saga...

15.02.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Sta per uscire nelle sale Resident Evil: The Final Chapter , ultimo capitolo della saga action-horror iniziata ormai quindici anni fa da Paul W.S. Anderson e interpretata da Milla Jovovich . A partire dalla saga omonima di videogame della Capcom, Anderson ha costruito una complessa mitologia, in parte ispirata ai videogiochi e in parte originale, con cui, tra colpi di scena, morti e resurrezioni, clonazioni ed esplosioni, ci ha intrattenuto per tutto questo tempo utilizzando soluzioni visive sempre più esagerate. Se c'è una saga di puro intrattenimento da popcorn, questa è proprio Resident Evil.

In tutto, sono stati realizzati sei capitoli, nei quali sono alternati moltissimi personaggi, trame e sottotrame, nemici, mostri. Difficile ricordare tutti, a meno di non essere dei veri maniaci della saga e di non essersi consumati le dita a forza di premere sui tasti del joypad. E voi, vi considerate dei fan della serie Capcom e dei film? Allora dimostratelo rispondendo correttamente a tutte le domande del nostro quiz settimanale, stavolta dedicato proprio a Resident Evil!





In uscita il 16 febbraio, Resident Evil: The Final Chapter è distribuito in Italia da Warner Bros.

