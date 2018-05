Quiz, quanto ne sai sulla nuova regina del porno Valentina Nappi?

NOTIZIE

Valentina Nappi è una protagonista indiscussa dello showbusiness, una forza provocatoria con cui è necessario fare i conti. Ora è anche la protagonista di Monica Stambrini. In occasione dell'uscita nelle sale del film, che racconta una notte di chiacchiere e sesso con l'amico Lorenzo Branca, abbiamo pensato di dedicare il nostro quiz settimanale proprio ai trivia su Valentina Nappi. Sei pronto a scoprire se sai tutto, ma proprio tutto, sulla pornostar del momento? Mettiti alla prova!



Già presentato, tra gli altri festival, all'ultima edizione del Viva Erotica di Helsinki, Io sono Valentina Nappi segue Valentina nel corso di una notte apparentemente come tante: rimasta sola in una città che non è la sua, ospite per una notte nello studio di un artista, Valentina manda un messaggio a Lorenzo e, nell'attesa che la raggiunga, si spoglia, mette su un disco, curiosa in giro, aspetta. Quando Lorenzo arriva, deve ancora cenare. Chiacchierano mentre lui mangia il suo hamburger. Hanno opinioni diverse sulla complicità tra sesso e cibo. Poi finalmente si spogliano, si baciano, ridono. Si sono mancati. Sono amanti, hanno vent'anni, fanno l'amore a lungo fino ad addormentarsi.

“ISVN è il secondo film che faccio con Valentina Nappi – spiega la regista Monica Stambrini – Con questo lavoro cerco di rispondere ad un quesito artistico: il sesso può essere narrativo? Può farsi racconto? Ma ISVN risponde anche al mio personale desiderio di guardare Valentina Nappi, figura iconica anche perché pornostar, e il suo approccio alla sessualità semplice e serio. Chi è Valentina Nappi veramente, al di là delle nostre fantasie e/o pregiudizi nei suoi confronti? Tutti lo vorremmo sapere, tutti possiamo scrutarla e entrare in lei quando vogliamo, in ogni luogo virtuale e in ogni sua parte di corpo, ma riusciremo mai veramente a coglierne 'l’intimo'? Molto spesso nel porno il sesso non è intimo, in ISVN invece sì”.

Per Valentina Nappi, il progetto ha lo scopo di “estendere, raffinare e potenziare il linguaggio pornografico; riportare il porno nelle sale cinematografiche; invadere col porno gli ambienti della cinematografia d'essai e della cultura d'avanguardia; contribuire alla dissoluzione dei generi e all'introduzione sempre più massiccia di elementi pornografici nel cinema. Non si tratta di punti d'arrivo, ma di punti di partenza, spunti creativi che si spera ispirino idee fresche che anticipino e catalizzino trasformazioni progressive nella società”.