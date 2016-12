Quiz: quanto ne sai sui film del 2016?

Si avvicina la fine dell'anno e, come sempre, è tempo di bilanci. Bilanci che stiamo facendo già con le nostre gallery e che portiamo ora avanti con il nostro quiz della settimana. Lo abbiamo, appunto, dedicato a tutto il cinema uscito nell'ultimo anno.

Da Captain America: Civil War Lo chiamavano Jeeg Robot , da The Hateful Eight ad Animali notturni , ne abbiamo viste delle belle quest'anno, film per ogni possibile palato. Tanti grandi film e alcuni meno “grandi”. Ma non siamo qui per fare classifiche, siamo qui per interrogare voi, cari lettori. Se vi definite cinefili, dovreste sapere tutto sui film usciti quest'anno. Ora vi diamo l'occasione di dimostrarlo con il nostro quiz della settimana: vi sfidiamo a rispondere correttamente a tutte le sue 18 domande!