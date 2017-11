Quiz: quale supereroe di Justice League sei?

NOTIZIE

15.11.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Tutti sogniamo di poter essere un supereroe, di avere dei poteri strabilianti con cui combattere il crimine. O magari anche solo prenderci piccole rivincite contro i bulli. In Justice League di supereroi ce ne sono molti, sono tutti fortissimi ma ancora più forti uniti. Il nuovo film della DC Comics arriva questa settimana nelle sale italiane e così abbiamo deciso di dedicargli il nostro quiz della settimana.

Sei pronto a scoprire a quale dei supereroi di Justice League assomigli di più? Rispondi alle domande del nostro quiz e lo saprai...







Alimentato dalla sua rinnovata fiducia nell’umanità e ispirato dal gesto d’altruismo di Superman, Bruce Wayne chiede aiuto alla sua ritrovata alleata Diana Prince, per affrontare un nemico ancora più temibile. Insieme, Batman e Wonder Woman si mettono subito al lavoro per trovare e assemblare una squadra di metaumani pronti a fronteggiare questa nuova minaccia. Ma nonostante la formazione di questa alleanza di eroi senza precedenti - Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash - potrebbe essere già troppo tardi per salvare il pianeta da un attacco di proporzioni catastrofiche.