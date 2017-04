Quiz: quale personaggio dei Guardiani della Galassia sei?

NOTIZIE

26.04.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



James Gunn e interpretato da Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista e con le voci di Bradley Cooper e Vin Diesel. Un tuffo nel coloratissimo cosmo dell'Universo Marvel, in attesa di rivedere questi eroi nel mega-crossover Sono i più grandi supereroi della galassia. E sono tornati. Marvel e Disney hanno finalmente distribuito nelle sale Guardiani della Galassia Vol. 2 , atteso sequel diretto ancora una volta dae interpretato dae con le voci di. Un tuffo nel coloratissimo cosmo dell'Universo Marvel, in attesa di rivedere questi eroi nel mega-crossover Avengers: Infinity War in arrivo l'anno prossimo.

Ciò che ha reso un successo il primo Guardiani della Galassia è stato il mix di azione e commedia, ma anche e soprattutto l'intelligenza con cui James Gunn ha saputo delineare in maniera perfetta i caratteri dei cinque protagonisti. Anti-eroi solitari che si ritrovano uniti per salvare la galassia e trovano in questa nuova, e improbabile, unità famigliare un motivo per cui combattere. Pur avendo la pelle grigia, o verde, o pur avendo l'aspetto di procioni o alberi semoventi, i Guardiani della Galassia sono tutti noi.

E tu in quale dei protagonisti del film ti identifichi di più? Scopri a chi assomigli tra Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket e Groot rispondendo alle nostre domande...





Guardiani della Galassia Vol. 2 è distribuito nelle sale da The Walt Disney Company Italia. Qui ne potete vedere il trailer più recente.