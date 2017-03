NOTIZIE

Quiz - Ghost in the Shell e i manga al cinema: quanto ne sai?

29.03.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



È arrivato il momento di Ghost in the Shell e, per l'occasione, abbiamo deciso di dedicare il nostro quiz settimanale ai film tratti da manga e anime.

I fumetti giapponesi e le loro versioni animate dominano ormai da decenni l'immaginario collettivo, tra robot giganti, uomini diavoli, eroine cyborg e ladri gentiluomini. Ne abbiamo viste di tutti i colori, sin da quando UFO Robot Goldrake debuttò su Rai 2 nell'aprile 1978. Negli ultimi vent'anni i manga e gli anime hanno iniziato lentamente a traghettare anche nel mainstream americano, venendo adattati in diversi film che, generalmente, cambiano i nomi e l'etnia dei protagonisti (da giapponesi a occidentali) ma restano molto fedeli all'impianto visivo originale. Ghost in the Shell è l'esempio perfetto di questo.

E poi ci sono quei registi che, cresciuti a pane e anime, ne hanno adottato lo stile nei loro film, anche quando non direttamente legati a opere giapponesi. O i casi in cui, addirittura, ci troviamo di fronte a evidenti plagi spacciati come opere originali. Insomma, il rapporto tra manga, anime e cinema è complesso, e lo esploriamo proprio nel nostro quiz.





In uscita il 30 marzo, Ghost in the Shell è distribuito in Italia da Universal Pictures. Qui i primi cinque minuti del film in anteprima.