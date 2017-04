Quiz: aspettando i Power Rangers, quanto sei esperto della saga?

Il film è ambientato nella cittadina di Angel Grove, dove cinque teenager qualunque – Jason, Kimberly, Billy, Zack e Trini – trovano per caso un'astronave aliena sepolta. Entrati in contatto con essa, ricevono degli straordinari poteri e dei costumi sgargianti, e scoprono che la loro città e il mondo intero stanno per essere attaccati da un nemico extraterrestre. Dovranno in qualche modo unire le forze, superare i loro problemi personali e salvare il mondo.