Quentin Tarantino vuole Tom Cruise per il suo prossimo film

Deadline rivela, infatti, che il regista avrebbe già incontrato Cruise per proporgli uno dei due ruoli da protagonista del progetto. Non è chiaro se le intenzioni di Tarantino siano quelle di avere le tre star insieme nello stesso film o se abbia proposto lo stesso personaggio a tutti in attesa che qualcuno decida al più presto. Quel che è certo è che il regista intende avere Margot Robbie nel cast per affidarle il ruolo di, attrice sposata a Roman Polanski e massacrata dalla "famiglia di killer" guidata da Charles Manson il 9 agosto del 1969. La Tate aveva 26 anni (ed era all'ottavo mese di gravidanza), l'australiana Robbie invece ne ha compiuti 27 a luglio.