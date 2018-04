Quentin Tarantino con Leonardo DiCaprio: "Il mio nuovo film sarà molto simile a Pulp Fiction"

NOTIZIE

Il regista e l'attore presentano a Las Vegas il progetto Once Upon a Time in Hollywood, atteso nei cinema tra un anno e mezzo

Quentin Tarantino e Leonardo DiCaprio insieme per presentare Once Upon a Time in Hollywood. Regista e attore sono arrivati sul palcoscenico del Ceasar Palace di Las Vegas per parlare dell'imminente progetto, quello che sarà il nono lungometraggio diretto dall'autore di Pulp Fiction

Leonardo DiCaprio insieme per presentare. Regista e attore sono arrivati sul palcoscenico del Ceasar Palace di Las Vegas per parlare dell'imminente progetto, quello che sarà il nono lungometraggio diretto dall'autore di Pulp Fiction

Sarà il film più simile a Pulp Fiction che abbia mai girato" - ha detto Tarantino. Once Upon a Time in Hollywood (lett: C'era una volta a Hollywood) non solo riunirà DiCaprio e il regista dopo

Il film sarà ambientato negli anni Sessanta all'epoca degli omicidi perpetrati da Charles Manson e dai suoi discepoli. "" - ha detto Tarantino. Once Upon a Time in Hollywood (lett: C'era una volta a Hollywood) non solo riunirà DiCaprio e il regista dopo Django Unchained , ma sarà anche interpretato da Brad Pitt , che è già stato il protagonista dell'eccellente Bastardi senza gloria nel 2009.

Tarantino ha promesso: "La Sony e io arriveremo nei cinema con la coppia di star più dinamica sin dai tempi di Paul Newman e Robert Redford. Si tratta di una cosa ancora top secret, ma posso dirvi che Once Upon a Time in Hollywood è ambientato nel 1969, all'apice della controcultura, durante la rivoluzione hippie e all'epoca della new Hollywood. Strada per strada, isolato per isolato, trasformeremo Los Angeles nella Hollywood del 1969".



DiCaprio ha aggiunto: "E' difficile parlare di un film che non abbiamo ancora girato, ma sono veramente emozionato di lavorare con Brad Pitt. E credo che Quentin ci porterà indietro nel tempo: sono un grandissimo fan di Cantando sotto la pioggia e dei film che parlano di Hollywood. Sono nato a Los Angeles, dopo aver letto la sceneggiatura mi sono reso conto che è uno dei copioni più incredibili in giro. Daremo il massimo per rendere questo film fantastico".