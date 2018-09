NOTIZIE

Primo trailer per X-Men: Dark Phoenix, la Sansa Stark di Game of Thrones è il nuovo nemico

27.09.2018 - Autore: GEDI Digital



James McAvoy nei panni del Professor X. Sullo schermo dovranno affrontare uno di loro: Jean Grey, interpretata da La Sansa Stark di Game of Thrones dà il titolo al film nei panni della Grey e del suo alterego, la Fenice, posseduta da un'entità aliena che amplifica i suoi poteri telecinetici rischiando di farle perdere il controllo e di scatenare una forza devastante. Ritroveremo in scena molti degli X-Men dei tre film precedenti (L'inizio, Giorni di un futuro passato e l'ultimo e deludente Michael Fassbender nei panni di Magneto e Jennifer Lawrence in quelli di Mystica. E ci sarà anche Jessica Chastain nel ruolo di una misteriosa cattiva.



Guarda anche: I dieci migliori supergruppi, quando i supereroi si incontrano al cinema



Ecco il primo trailer del film, ora disponibile in italiano:







Non è la prima volta che gli X-Men affrontano la Fenice: Famke Janssen e l'unico che poteva fermarla era l'uomo che la amava, il Wolverine di Hugh Jackman. Riuscirà questo nuovo capitolo a fare meglio del brutto film di Brett Ratner? E riuscirà a dare nuova potenza alla saga dei mutanti dopo lo scivolone di X-Men: Apocalisse? Lo scopriremo tra cinque mesi. Uscirà a febbraio 2019, X-Men: Dark Phoenix , film in cui ritroveremo per la quarta volta i giovani mutanti guidati danei panni del Professor X. Sullo schermo dovranno affrontare uno di loro:, interpretata da Sophie Turner che amplifica i suoi poteri telecinetici rischiando di farle perdere il controllo e di scatenare una forza devastante. Ritroveremo in scena molti degli X-Men dei tre film precedenti (e l'ultimo e deludente Apocalisse ) inclusinei panni diin quelli di. E ci sarà anchenel ruolo di una misteriosa cattiva.Non è la prima volta che gli X-Men affrontano la Fenice: nel terzo (terribile) film del 2006 il personaggio era interpretato dae l'unico che poteva fermarla era l'uomo che la amava, il Wolverine di. Riuscirà questo nuovo capitolo a fare meglio del brutto film di Brett Ratner? E riuscirà a dare nuova potenza alla saga dei mutanti dopo lo scivolone di X-Men: Apocalisse? Lo scopriremo tra cinque mesi.



Questa la sinossi del nuovo film:

In Dark Phoenix, gli X-Men affrontano il loro nemico più formidabile e potente: uno di loro, Jean Grey. Durante una missione di salvataggio nello spazio, Jean viene quasi uccisa quando viene colpita da una misteriosa forza cosmica. Una volta tornata a casa, questa forza non solo la rende infinitamente più potente, ma molto più instabile. Lottando con questa entità dentro di sé, Jean libera i suoi poteri in modi che non può comprendere né contenere. Nel momento in cui andrà fuori controllo, farà del male a coloro che ama di più. A quel punto gli X-Men dovranno trovare un modo per restare uniti, non solo per salvare l'anima di Jean, ma anche l'intero pianeta minacciato da alieni che non vedono l'ora di avere il controllo sulla forza di Jean. E governare la galassia.



Diretto da Simon Kinberg, X-Men: Dark Phoenix arriverà nei cinema a febbraio distribuito da 20th Century Fox.