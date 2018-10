Primo teaser trailer per Pet Sematary, il cimitero vivente di Stephen King torna al cinema

"A volte, meglio morti" è la frase di lancio scelta per il tanto atteso e annunciato remake del cult omonimo di Mary Lambert tratto dal romanzo di Stephen King del 1983 Cimitero vivente, Pet Sematary diretto da Kevin Kolsch e Dennis Widmyer . Un ritorno al passato sul quale si stanno concentrando grandi aspettative e del quale finalmente - e dopo la pubblicazione di una inquietantee una serie di foto - possiamo vedere un, appena diffuso:Targato Paramount Pictures e e prodotto da Lorenzo Di Bonaventura e Mark Vahradian, il film è(al quale dobbiamo il prossimo Grudge)di Suspiria . Altri due remake importanti, restando nel campo dei cult di genere…Sullo schermo, invece di Fred Gwynne, Denise Crosby e Miko Hughes, vedremo stavolta Jason Clarke nel ruolo del protagonista Louis Creed , Amy Seimetz (Alien: Covenant), John Lithgow (The Crown), Jeté Laurence (The Americans), Hugo Lavoie, Lucas Lavoie …e il gatto Church.