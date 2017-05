Prime recensioni di Baywatch: The Rock salva un film svogliato e volgare

NOTIZIE

La stampa internazionale ha visto in anteprima il film di Seth Gordon interpretato da Dwayne Johnson e Zac Efron. E il verdetto non è certamente positivo

Seth Gordon ispirato alla David Hasselhoff.

Ian Sandwell di Digital Spy – Molto presto capiamo di aver visto la maggior parte delle gag principali del film nella sua vasta campagna marketing. E quelle che non abbiamo visto non erano state incluse nei trailer per una ragione: non sono poi così divertenti”. “Ancora più deludente è il fatto che alcune battute rasentino l'omofobia, con gag incentrate su quanto sia schifoso ed esilarante quando due uomini si toccano o – Dio ce ne scampi – baciano”.



Ian Sandwell di Digital Spy – Molto presto capiamo di aver visto la maggior parte delle gag principali del film nella sua vasta campagna marketing. E quelle che non abbiamo visto non erano state incluse nei trailer per una ragione: non sono poi così divertenti". "Ancora più deludente è il fatto che alcune battute rasentino l'omofobia, con gag incentrate su quanto sia schifoso ed esilarante quando due uomini si toccano o – Dio ce ne scampi – baciano".

Frank Scheck di The Hollywood Reporter. "Lo humour sboccato include battute sulla paura dei gay simili a quelle del recente, altrettanto mal concepito CHIPS; Baywatch ricerca una volgarità che non diventa mai neanche lontanamente divertente". Eppure, Scheck loda, come diversi colleghi, Dwayne Johnson nei panni di Mitch Buchannon, il leader dei bagnini interpretato da David Hasselhoff nella serie. "Johnson sfodera il suo sorriso smagliante, il suo fascino e le sue sorprendenti doti comiche, tanto da rendere il film quasi guardabile".

Steve Rose di The Guardian. Ma: “Questa scialba commedia […] non ha l'astuzia o l'energia per rimanere a galla. A circa metà, le gag si prosciugano e la storia affonda come un turista sovrappeso”.



Steve Rose di The Guardian. Ma: "Questa scialba commedia […] non ha l'astuzia o l'energia per rimanere a galla. A circa metà, le gag si prosciugano e la storia affonda come un turista sovrappeso".

“Amplificando gli insulti e smorzando le risate, questo rilancio della classica serie TV kitsch è stupidamente divertente... per un po'”, sostiene Owen Gleiberman di Variety. I problemi arrivano nella seconda parte, cin cui “il Mitch di Johnson perde i sensi per un po', e quando succede il film si arresta. Era davvero The Rock che stava tenendo tutto insieme? Lui e il nostro affetto nostalgico per Baywatch, che in un film così equivale a vivere di avanzi”.

HeyUGuys. Il critico Scott Davis lo paragona, ancora una volta, a 21 Jump Street. “Baywatch […] non raggiunge mai le altezze che sogna di toccare. Questo non significa che il film non sia divertente, lo è, specialmente quando Johnson è sullo schermo. Ma le vere risate sono sporadiche e, quando il film cambia marcia nella seconda metà, perde slancio, le risate diventano sorrisi e l'effervescenza e l'energia della prima metà si consuma”.



L'unica opinione non del tutto negativa arriva dal sito HeyUGuys. Il critico Scott Davis lo paragona, ancora una volta, a 21 Jump Street. "Baywatch […] non raggiunge mai le altezze che sogna di toccare. Questo non significa che il film non sia divertente, lo è, specialmente quando Johnson è sullo schermo. Ma le vere risate sono sporadiche e, quando il film cambia marcia nella seconda metà, perde slancio, le risate diventano sorrisi e l'effervescenza e l'energia della prima metà si consuma".

In uscita il primo giugno, Baywatch è distribuito in Italia da Universal Pictures. Qui il trailer Red Band.