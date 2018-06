Prima foto di Leonardo DiCaprio e Brad Pitt nel nuovo film di Quentin Tarantino

NOTIZIE

Ecco come appariranno gli attori in Once Upon a Time in Hollywood

27.06.2018 - Autore: Marco Triolo



Ambientato nell'estate del 1969, come si evince anche dal look dei due protagonisti, Once Upon a Time in Hollywood racconterà le vicende di Rick Dalton (DiCaprio), ex stella di una serie televisiva western che, con l'aiuto del suo migliore amico e controfigura Cliff Booth (Pitt), tenta di fare il salto nella serie A hollywoodiana. Sullo sfondo vedremo la famigerata strage a casa di Sharon Tate (Margot Robbie), in un film che promette di essere una storia corale come Pulp Fiction.

Il cast include anche Al Pacino, Burt Reynolds, Timothy Olyphant, Michael Madsen, Kurt Russell, Tim Roth, Zoe Bell, Damian Lewis, Luke Perry, Emile Hirsch, Dakota Fanning, Clifton Collins Jr., Keith Jefferson, James Marsden, Scoot McNairy e Nicholas Hammond. L'uscita è prevista in USA il 9 agosto 2019. Sony ha vinto i diritti di distribuzione internazionali dopo lo scandalo Weinstein.