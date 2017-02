Prima di Lego Batman: gli attori che hanno interpretato il Cavaliere Oscuro tra cinema e TV

NOTIZIE

06.02.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Il cavaliere oscuro, il crociato col mantello, l'uomo pipistrello. O, semplicemente, Batman. Quando nel 1939 Bob Kane e Bill Finger crearono questo supereroe ben poco super (nel senso che non era dotato di poteri), forse non si immaginavano che sarebbe diventato uno dei personaggi più popolari dei seguenti settant'anni, celebre sia nei fumetti che al cinema, nelle serie TV e nei cartoni animati. Un vero e proprio brand – perfettamente simboleggiato dal pipistrello stilizzato che campeggia sul suo petto – in grado di smuovere centinaia di milioni di dollari e di destare l'interesse di grandi divi del cinema. D'altro canto, quello di Bruce Wayne è un ruolo molto complesso e ricco di sfumature, a seconda di come lo si interpreti può essere drammatico o comico. Ma è soprattutto schizofrenico nel senso migliore del termine, e gli attori non riescono a sfuggire al suo fascino.

Prima di Arnett, si sono avvicendati attori più o meno noti. Ad esempio,fu il primo a indossare mantello e maschera con le orecchie (molto) a punta nel serial(1943). Douglas Croft interpratava Robin, alias Dick Grayson.

Lewis fu seguito danel serial(1949), con Johnny Duncan nel ruolo del Ragazzo Meraviglia (cioè sempre Robin).

Del 1966 è l'incarnazione televisiva più famosa dell'investigatore col mantello, interpretata danel corso di tre stagioni. Della serie esiste anche un film , uscito al cinema nel 1966.





Keaton si rifiutò di interpretare per la terza volta il ruolo quando Joel Schumacher ereditò la regia di Batman Forever (1995). Val Kilmer fu scelto per rimpiazzarlo.





Kilmer fu a sua volta rimpiazzato (sia perché Schumacher non lo voleva, sia perché lui stesso non era interessato a tornare) da George Clooney nell'odiatissimo Batman & Robin (1997), pietra tombale del franchise.

Nel 2014, Batman torna in TV con il prequel Gotham , in cui il ruolo del giovane Bruce Wayne è interpretato da(nella foto lo vediamo in compagnia di Sean Pertwee nel ruolo del fido Alfred).

Menzione d'onore per due attori che hanno regalato la loro personalità a Batman nelle serie TV animate e nei film d'animazione., storica voce di Batman sin dalla serie animata del 1992.

E infine Jason O'Mara (noto per i ruoli in Terra Nova e Agents of S.H.I.E.L.D.), che lo ha doppiato in una serie di recenti film d'animazione pensati per il mercato home video, tra cui(2015) e nel prossimo(2017).

In uscita il 9 febbraio, Lego Batman – Il film è diretto da Chris McKay e distribuito da Warner Bros. Qui ne potete vedere il trailer.