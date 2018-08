Power Rangers, il sequel si farà nonostante il flop del primo film

NOTIZIE

09.08.2018 - Autore: Marco Triolo



Brian Goldner. La compagnia ha acquisito i Power Rangers dall'originale produttore Saban Entertainment quest'anno, come parte di un affare da 500 milioni di dollari. E ora ha tutte le intenzioni di far fruttare quella spesa. Il primo film dei Power Rangers è stato un flop di critica e pubblico, eppure un sequel si farà. Lo ha annunciato l'amministratore delegato di Hasbro,. La compagnia ha acquisito i Power Rangers dall'originale produttore Saban Entertainment quest'anno, come parte di un affare da 500 milioni di dollari. E ora ha tutte le intenzioni di far fruttare quella spesa.

In realtà forse parlare di sequel è impreciso. Non si sa ancora nulla del progetto e non è detto che recuperi il cast del primo capitolo, visto e considerato che il film non era andato per niente bene. E che l'universo ideato da Saban permette virtualmente di esplorare infiniti team di Power Rangers diversi. Resta da vedere se il pubblico sarebbe aperto a un reboot così fulmineo.

Il film del 2017 era stato distribuito in USA da Lionsgate e prodotto da SCG Films e Temple Hill Entertainment. Non è chiaro se le stesse compagnie verrano coinvolte in questo nuovo progetto.

Stando alla Hasbro, il brand dei Power Rangers avrebbe le stesse potenzialità di quello dei Transformers , i cui film hanno finora raccolto 4,3 miliardi di dollari nel mondo. Per Goldner il marchio ha una “significativa opportunità di crescita”. Glielo auguriamo.

Fonte: Licensing Industry Merchandisers' Association