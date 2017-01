Pirateria: Batman, Superman e Deadpool tra i film più scaricati del 2016

NOTIZIE

09.01.2017 - Autore: La redazione



TorrentFreak ha puntualmente svelato la lista dei film più scaricati dalla rete illegalmente. Titoli disponibili su sistemi come BitTorrent, scaricati in un periodo che va da gennaio a dicembre 2016. Una lista di film che hanno comunque riscosso enorme successo al botteghino mondiale.



Scopriamoli uno per uno, dal decimo al primo posto.



Guarda anche: I dieci migliori film del 2016 secondo Film.it

Il sitoha puntualmente svelato la lista dei film più scaricati dalla rete illegalmente. Titoli disponibili su sistemi come BitTorrent, scaricati in un periodo che va da gennaio a dicembre 2016. Una lista di film che hanno comunque riscosso enorme successo al botteghino mondiale.Scopriamoli uno per uno, dal decimo al primo posto.

Il "torture-drama" che è valso il secondo Oscar a Alejandro González Iñárritu e il primo a Leonardo DiCaprio è in coda alla top ten pubblicata da Torrentfreak.Il sequel di Alla ricerca di Nemo è al nono posto nella classifica dei film più "scaricati" del 2016. Tra i dieci presenti, questo è il titolo che ha incassato di più nelle sale.All'ottavo posto c'è, primo film della lista (e non l'unico) accolto da critiche negative in tutto il mondo.Altro film massacrato dalle critiche, titolo che abbiamo incluso nella nostra lista dei film peggiori del 2016 ) si piazza settimo in classifica.Un altro flop dell'anno (per quanto riguarda critica e incassi) si piazza sesto nella classifica di TorrentFreak.Il sequel di Bryan Singer - un'altra delle delusioni del 2016 - si piazza quinto nella classifica dei più scaricati dell'anno.Il reboot della saga di Star Wars, settimo capitolo diretto da J.J. Abrams, non poteva non mancare in questa lista dei furti. Esattamente al quarto posto.Nello scontro tra Marvel e DC Comics, di solito è la prima a vincere al cinema in termini di incassi e critiche. Ma Captain America: Civil War deve "accontentarsi" di un terzo posto del disonore in questa classifica di download illegali.Uno dei film più visti e più criticati dell'anno si piazza secondo nella classifica di TorrentFreak. Lo scontro deludente tra Batman e Superman "vince la medaglia d'argento".E' stato una delle sorprese della stagione cinematografica appena conclusa, maè anche in cima alla lista dei film più scaricati dalla rete illegalmente. Con milioni di download in tutto il mondo. Anche ora, con il film già uscito in DVD e Blu-Ray.