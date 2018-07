NOTIZIE

Peter Dinklage da Game of Throne all'apocalisse di I Think We're Alone Now (Trailer)

25.07.2018 - Autore: Marco Triolo



L'ottava stagione di Game of Thrones è ancora ben di là da venire, e i fan sono costretti a ricorrere a qualunque stratagemma per saziare la propria fame. Se siete tra questi, oggi è il vostro giorno fortunato, perché qui potete vedere il teaser trailer di, un dramma post-apocalittico interpretato da Peter Dinklage . Nel film sarà affiancato da Elle Fanning , mentre alla regia troviamo, regista di tre episodi di The Handmaid's Tale . Ecco il filmato.

Nel film, Dinklage interpreta Del, un uomo rimasto il solo abitante della sua cittadina dopo che la specie umana è stata spazzata via da un evento apocalittico. Del è piuttosto contento, tutto sommato, di vivere da solo in una sorta di utopia che si è accuratamente costruito. Ma un giorno arriva un'intrusa, Grace (Elle Fanning), il cui passato è misterioso come le sue motivazioni. Ma la cosa peggiore è che Grace vuole restare. Il film utilizza questa premessa per esaminare la psicologia umana e l'innegabile bisogno di compagnia.

I Think We’re Alone Now ha vinto il premio speciale della giuria allo scorso Sundance Film Festival. La regista Reed Morano ha anche vinto un Emmy per il suo lavoro in The Handmaid's Tale. Nel cast troveremo anche Paul Giamatti e Charlotte Gainsbourg. L'uscita del film è prevista in USA per il 21 settembre.