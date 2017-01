People's Choice Awards: ecco i premi assegnati dal pubblico americano

NOTIZIE

19.01.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Si è da poco svolta al Microsoft Theatre di Los Angeles la cerimonia di consegna dei People's Choice Awards, i premi che CBS fa votare ogni anno al pubblico da casa e che dunque rispecchiano i gusti degli spettatori. Per questo qui non troverete i soliti grandi nomi. Per questo qui possono vincere film come Deadpool , attori come Ryan Reynolds (attore cinematografico preferito) e Margot Robbie (attrice action preferita), o commedie come Bad Moms: Mamme molto cattive e serie come Le amiche di mamma.

La serata è stata condotta dall'attore Joel McHale (X-Files, Community). L'attore e regista Tyler Perry è stato premiato con uno speciale riconoscimento per l'impegno umanitario. Ecco la lista completa dei vincitori.

FILM PREFERITO

Alla ricerca di Dory

ATTORE PREFERITO

Ryan Reynolds

ATTRICE PREFERITA

Jennifer Lawrence

FILM D'AZIONE PREFERITO

Deadpool

ATTORE ACTION PREFERITO

Robert Downey Jr.

ATTRICE ACTION PREFERITA

Margot Robbie

VOCE DI FILM D'ANIMAZIONE PREFERITA

Ellen DeGeneres in Alla ricerca di Dory

FILM COMMEDIA PREFERITO

Bad Moms

ATTORE DI FILM COMMEDIA PREFERITO

Kevin Hart

ATTRICE DI FILM COMMEDIA PREFERITA

Melissa McCarthy

FILM DRAMMATICO PREFERITO

Io prima di te

ATTORE DI FILM DRAMMATICO PREFERITO

Tom Hanks

ATTRICE DI FILM DRAMMATICO PREFERITA

Blake Lively

FILM PER FAMIGLIE PREFERITO

Alla ricerca di Dory

FILM THRILLER PREFERITO

La ragazza del treno

ICONA CINEMATOGRAFICA PREFERITA

Johnny Depp

TV

SERIE TV PREFERITA

Outlander

COMMEDIA PREFERITA (TV GENERALISTA)

The Big Bang Theory

ATTORE DI COMMEDIA PREFERITO

Jim Parsons

ATTRICE DI COMMEDIA PREFERITA

Sofia Vergara

DRAMA PREFERITO (TV GENERALISTA)

Grey’s Anatomy

ATTORE DRAMMATICO PREFERITO

Justin Chambers

ATTRICE DRAMMATICA PREFERITA

Priyanka Chopra

COMMEDIA PREFERITA (TV VIA CAVO)

Baby Daddy

DRAMA PREFERITO (TV VIA CAVO)

Bates Motel

ATTORE PREFERITO (TV VIA CAVO)

Freddie Highmore

ATTRICE PREFERITA (TV VIA CAVO)

Vera Farmiga

CRIME DRAMA PREFERITO

Criminal Minds

ATTORE CRIME DRAMA PREFERITO

Mark Harmon

ATTRICE CRIME DRAMA PREFERITA

Jennifer Lopez

DRAMA PREFERITO (PREMIUM)

Orange is the New Black

COMMEDIA PREFERITA (PREMIUM)

Le amiche di mamma

ATTORE PREFERITO (PREMIUM)

Dwayne Johnson

ATTRICE PREFERITA (PREMIUM)

Sarah Jessica Parker

SERIE SCI-FI/FANTASY PREFERITA (TV GENERALISTA)

Supernatural

SERIE SCI-FI/FANTASY PREFERITA (TV VIA CAVO)

The Walking Dead

SERIE SCI-FI/FANTASY PREFERITA (PREMIUM)

Outlander

ATTORE SCI-FI/FANTASY PREFERITO

Sam Heughan

ATTRICE SCI-FI/FANTASY PREFERITA

Caitriona Balfe

TALENT SHOW PREFERITO

The Voice

PRESENTATORE PREFERITO

Ellen DeGeneres

TEAM DI PRESENTATORI PREFERITO

Good Morning America

PRESENTATORE DI LATE NIGHT SHOW PREFERITO

Jimmy Fallon

SERIE ANIMATA PREFERITA

I Simpson

ATTORE PREFERITO IN UNA NUOVA SERIE

Matt LeBlanc

ATTRICE PREFERITA IN UNA NUOVA SERIE

Kristen Bell

NUOVA COMMEDIA PREFERITA

Man with a Plan

NUOVO DRAMA PREFERITO

This Is Us