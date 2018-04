Parlami di Lucy, una clip in esclusiva svela il dramma della madre protagonista

, in attesa della mamma Nicole che la invita a… Per scoprire se la magia riuscirà a compiersi bisognerà però attendere qualche giorno ancora, il fatidicoche porterà in sala la storia di una madre costretta ad affrontare una realtà oscura e indecifrabile per salvare la sua bambina. La donna, infatti, è tormentata da sogni inquietanti mentre misteriosi avvenimenti sembrano minacciare sua figlia Lucy. Più si sforza di capirne l’origine per salvare la bambina, di arrivare alla soluzione di quello che è diventato per lei un incubo, più il pericolo sembra avvicinarsi…"Il racconto si sviluppa quasi esclusivamente all’interno delle pareti della casa isolata della famiglia, circondata da montagne e abeti. – aveva dichiarato il regista – Un luogo inizialmente piacevole e rassicurante, poi inquietante e claustrofobico.... E le incombenti montagne del Nord-Est italiano suggeriscono immediatamente un senso di libertà e paura, di sentieri pericolosi e vasti paesaggi, una metafora del viaggio di Nicole verso la verità".– afferma Martha Capello, che insieme a Ventura Film e Gustav Film produce il film dello stimato cineasta. – Parlami di Lucy è il suo primo film ma anche la dimostrazione del suo grande talento e della profonda sensibilità e amore verso i bambini, di cui ha saputo in ogni sua opera raccontare con sincerità il loro punto di vista. Ha fatto in tempo a concludere il suo primo film di finzione e conoscendo il suo profilo umano e artistico, sono certa che conquistare il grande schermo per lui sarebbe stata una vittoria".