Orlando Bloom compie 40 anni: ecco tutto quello che non sapete su di lui

Compie oggi quarant'anni Orlando Bloom , sex symbol, star e volto "most wanted" dello showbusiness. Lo conosciamo come Legolas, Will Turner e come il romanticone di Elizabethtown. In occasione dei suoi primi quarant'anni, vi regaliamo un identikit dell'attore, svelandovi diverse curiosità ed esplorando la sua vita professionale e privata in una serie di scatti che trovate in basso.

Il suo nome completo è Orlando Jonathan Blanchard Bloom. Nato a Canterbury, il 13 gennaio 1977.



E' stato chiamato così in onore del compositore del sedicesimo secolo, Orlando Gibbons.



Inizialmente il piccolo Orlando credeva che il padre fosse lo scrittore Harry Saul Bloom, marito della madre. Quando ha compiuto tredici anni ha scoperto la verità: la mamma gli ha infatti rivelato che lui era il figlio di Colin Stone, ufficialmente un amico di famiglia.

A sedici anni si è trasferito a Londra ed è entrato nel National Youth Theatre. Ha poi frequentato la British American Drama Academy.



Gli studi di recitazione gli hanno permesso di diventare prima un attore televisivo e poi di debuttare nel cinema nel 1997.

Il primo film a cui ha preso parte è stato Wilde (foto sotto), biopic sul grande scrittore interpretato da Stephen Fry . Nel dramma Bloom appare nel piccolo ruolo di un giovane che si prostituisce.

Bloom ha smesso di fumare nel 2002. Da quel momento ha iniziato a mangiarsi le unghie.

C'è stato un tempo in cui era vegetariano, quando ha girato Il signore degli anelli è tornato alla carne.

Nel 2004 si è convertito al buddismo.

Più volte Bloom è rimasto vittima di alcuni incidenti. Si è rotto il braccio sinistro, ha riportato traumi al cranio almeno tre volte. Si è rotto il naso giocando a rugby e la gamba mentre era sugli sci in Svizzera. Il suo incidente più grave è accaduto quando ha fatto un volo di tre piani, scivolando fuori da una finestra, atterrando sulla sua schiena e rompendosela. Ha rischiato di rimanere paralizzato per sempre. Ma se l'è cavata.



"Mi sono rotto la schiena cadendo da una finestra - ha detto l'attore - Mi hanno detto che avrei potuto smettere di camminare. Per diversi giorni ho pensato che sarebbe andata così. Poi mi hanno operato e sono uscito dall'ospedale in dodici giorni".



Il personaggio che Orlando Bloom interpreta in Black Hawk Down riporta una frattura alla schiena dopo una caduta dall'elicottero.



Bloom è appassionato di calcio e tifoso del Manchester United.



I suoi soprannomi, usati da amici e colleghi sono"Orli" e "OB".

Il 12 ottobre 2009, Bloom è diventato Ambasciatore dell'UNICEF, organizzazione con cui ha iniziato a collaborare sin dal 2007. Ha visitato diverse scuole e villaggi del Nepal per supportare i programmi di istruzione e il sistema sanitario di quel paese.

Il personaggio di Legolas è diventato così popolare che ha perfino rilanciato il tiro con l'arco nel Regno Unito. Sono tantissimi i giovani che dopo aver visto la trilogia de Il signore degli anelli hanno deciso di praticare questo sport.



Inizialmente Bloom aveva sostenuto un provino per il ruolo di Faramir nella trilogia di Jackson. Il regista lo ha invece voluto nei panni di Legolas per ben cinque dei sei film che compongono le due trilogie.

Bloom ha iniziato una relazione con la cantante Katy Perry all'inizio del 2016.



La foto in alto, scattata il 21 dicembre 2016, mostra i due presso il Children's Hospital di Los Angeles, dove si sono recati per far visita ai bambini ricoverati e portare loro gioia durante il periodo di festa.

ORLANDO BLOOM NEL SUO RUOLO PIÙ CELEBRE, QUELLO DI LEGOLAS NE IL SIGNORE DEGLI ANELLI E LO HOBBITOrlando Bloom insieme al figlio. Il bambino, avuto dalla sua relazione con Miranda Kerr, è nato nel 2011.Dal 2007 al 2013 è stato compagno e marito della top model australiana, dalla quale ha avuto un figlio. Si sono sposati nel 2010 e separati tre anni dopo.