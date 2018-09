Opera senza autore, il regista de Le vite degli altri presenta il suo nuovo film a Venezia

NOTIZIE

The Tourist. Una breve parentesi hollywoodiana che il regista si è prontamente lasciato alle spalle per tornare nella sua Germania e ai temi a lui cari. È incredibile che siano passati dodici anni da Le vite degli altri e che, dopo quel debutto per molti folgorante, Florian Henckel von Donnersmarck abbia diretto solamente un altro film, il lavoro su commissione. Una breve parentesi hollywoodiana che il regista si è prontamente lasciato alle spalle per tornare nella sua Germania e ai temi a lui cari.

OPERA SENZA AUTORE, LA DIRETTA DAL RED CARPET IN VIRTUAL REALITY. Presentato in concorso a Venezia, Opera senza autore è la storia di un giovane artista () che, dopo aver assistito da bambino agli orrori del nazismo, fugge dalla Germania Est per trovare la libertà artistica che cerca all'Ovest. Il film affianca l'affresco storico della Germania post-bellica a una storia di crescita, amore e scoperta molto intima.

“Non scelgo una storia, è la storia che sceglie me”, spiega von Donnersmarck in perfetto italiano. “Mi sono innamorato dell'idea di esplorare la creatività umana, per capire come sia possibile che alcune persone sappiano prendere le ferite della loro vita e trasformarle in arte”.

“Credo nell'arte libera”, continua, “e volevo mostrare che se un sistema politico comincia ad avere un'idea di come debba essere l'arte, l'arte è già perduta”. È un problema che viviamo anche oggi, ma che si è declinato soprattutto in un'autocensura, praticata dagli artisti per evitare le controversie e poter lavorare. “La motivazione è la stessa, la paura di essere escluso. Forse non è altrettanto estrema, perché l'artista non teme per la propria vita, ma solo di non poter fare la propria professione. La libertà di espressione porta a caos e sofferenza, ma è una sofferenza che preferisco rispetto a quella della vera censura. E sono disposto ad accettare quel caos”.

Opera senza autore arriverà in Italia il 4 ottobre, distribuito da 01.

