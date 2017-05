NOTIZIE

Sulla Via Lattea racconta una storia d'amore ai tempi della guerra. Il nuovo film di Kusturica in sala da Euro Pictures

On the Milky Road: tre clip dal nuovo film di Kusturica con Monica Bellucci

11.05.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)













Il film è stato presentato in anteprima alla scorsa Mostra del Cinema di Venezia. Noi abbiamo incontrato entrambi i protagonisti. Ecco i nostri articoli sul film di Kusturica:

A seguire la sinossi ufficiale del film:

Primavera durante la Guerra. Ogni giorno un uomo trasporta il latte e attraversa il fronte a dorso di un asino, schivando pallottole, per portare la sua preziosa mercanzia ai soldati. Benedetto dalla fortuna nella sua missione, amato da una giovane donna del paese, tutto lascia pensare che un futuro di pace lo stia aspettando… Fino a che l’arrivo di una misteriosa donna italiana sconvolgerà la sua vita completamente. Inizia così una storia di passione, di amore proibito, che farà precipitare i due protagonisti in una serie di fantastiche e pericolose avventure. Si sono uniti per caso e niente e nessuno sembra in grado di fermarli.