On The Milky Road: il trailer e il poster ufficiale del film di Emir Kusturica con Monica Bellucci

19.04.2017 - Autore: Alessia Laudati (Nexta)











Il primo poster ufficiale del film, che è stato presentato in concorso alla scorsa Festival del cinema di Venezia nel 2016, è un ritratto caldo dei due protagonisti colti in un momento di vicinanza e intimità, con la Bellucci che nel film interpreta la Sposa, vestita di un abito bianco.











La storia del film, che uscirà in Italia il prossimo 11 maggio distribuito da EuroPictures, racconta del percorso di un uomo che ogni giorno porta il latte e attraversa il fronte a dorso di un asino, schivando pallottole, per portare la sua preziosa mercanzia ai soldati. Benedetto dalla fortuna nella sua missione, amato da una giovane donna del paese, tutto lascia pensare che un futuro di pace lo stia aspettando, fino a che l’arrivo di una misteriosa donna italiana, già promessa ad un ufficiale, sconvolgerà la sua vita completamente.



Come confermano le prime immagini ufficiali del trailer italiano del film, con On The Milky Way il regista serbo immagina una storia d’amore impossibile che vive persino di trovate visive surreali e fantasiose, con corpi che volano contro ogni forza di gravità a dare poesia alla storia d’amore centrale. Il film segna il ritorno nelle sale del regista dopo nove anni di assenza dallo schermo. L’ultimo lavoro di Kusturica era stato il documentario Maradona di Kusturica uscito nel 2008.



On The Milky Road, distribuito da Europictures, saraà in sala dell'11 maggio.