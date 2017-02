Omicidio all'italiana, torna Maccio Capatonda con due poster in esclusiva

Il fu Mariottide , dopo il ritorno sul piccolo schermo, torna a mettere in scena il paese di Italiano medio nel film che troveremo in sala entro pochi giorni, Omicidio all'italiana . Si tratta, ovviamente di Maccio Capatonda , che vediamo promuovere la sua ultima fatica connei qualidel piccolo e del grande schermo, come il fantasy Game of Thrones e il thriller da Oscar Il silenzio degli innocenti.Ecco i due poster: