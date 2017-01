Omicidio all'italiana, il trailer del nuovo film di Maccio Capatonda

NOTIZIE

26.01.2017 - Autore: La redazione







Possiamo adesso vedere il primo teaser trailer dal film in uscita nei cinema dal 2 marzo. Il filmato strizza l'occhio perfino a

Maccio Capatonda torna al cinema da attore e regista con Omicidio all'italiana . Commedia dalle atmosfere tanto comiche quanto "disturbanti". Sullo schermo vediamo Capatonda nei panni di un sindaco pronto a sfruttare un omicidio per trasformarlo in una vetrina mediatica di un paesino.. Il filmato strizza l'occhio perfino a The Witch , uno degli horror più interessanti della scorsa stagione cinematografica.

Qui il teaser:







Questa la trama del film:

Uno strano omicidio sconvolge la vita sempre uguale di Acitrullo, sperduta località dell’entroterra abruzzese.



Quale occasione migliore per il sindaco (Maccio Capatonda) e il suo vice (Herbert Ballerina) per far uscire dall’anonimato il paesino? Oltre alle forze dell’ordine infatti, accorrerà sul posto una troupe del famigerato programma televisivo “Chi l’acciso?”, condotto da Donatella Spruzzone (Sabrina Ferilli). Grazie alla trasmissione e all'astuzia del sindaco, Acitrullo diventerà in men che non si dica famosa come e ancor più di Cogne!