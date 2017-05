Olivia Newton-John ha di nuovo il cancro

Il messaggio ai fan su Facebook recitava così: "Ho deciso di curarmi dopo essermi consultata con i dottori e il team medico dell'Olivia Newton-John Cancer Wellness and Research Centre a Melbourne in Australia".



Il percorso di cura prevede che la cantante affronti un ciclo di radioterapia e alcune terapie naturali prima di pensare di poter ricominciare il tour.

Per la cantante di 68 anni si tratta della seconda volta che incontra il cancro al seno sulla sua strada. La prima volta le fu diagnosticato nel 1992, la stessa settimana nella quale suo padre morì di cancro.

La star di Grease era attualmente in tour con il suo nuovo album Liv On, una collezione di canzoni personali sul dolore della perdita e su come stare meglio. L'album racconta anche della sofferenza della perdita della sorella Rona, morta di cancro al cervello nel 2013.