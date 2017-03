Okja: Le nuove foto del film Netflix con Jake Gyllenhaal e Tilda Swinton

NOTIZIE

27.03.2017 - Autore: La redazione (Nexta)



nuove foto del progetto Netflix affidato al Tilda Swinton, Jake Gyllenhaal, Paul Dano, Giancarlo Esposito, Steven Yeun, Lily Collins e An Seo Hyun promette di regalarci una grande produzione con cui iniziare l'estate. Circa un mese fa il trailer dell'Okja del coreano Bong Joon Ho aveva scatenato la curiosità del grande pubblico. Che, in attesa della data di messa in onda, potrà consolarsi con ledelaffidato al regista di Snowpiercer . Tra i più importanti nella storia della piattaforma di streaming, che con il 'drama-comedy-thriller' "sul legame tra uomo e animale e sull'animale che è dentro di noi" interpretato dapromette di regalarci una grande produzione con cui iniziare l'estate.

















Di seguito la sinossi ufficiale attualmente disponibile:

Per dieci anni meravigliosi la giovane Mija (An Seo Hyun) si è presa cura di Okja – un enorme animale, ma un amico ancora più grande – nella sua casa tra le montagne della Corea del Sud. Tutto cambia quando la multinazionale Mirando Corporation prende Okja e lo porta a New York: la CEO Lucy Mirando (Tilda Swinton), ossessionata dall’apparenza e da se stessa, ha grandi progetti per il più caro amico di Mija. Senza un piano particolare, ma determinata come non mai, Mija si imbarca in una missione di salvataggio. Il suo viaggio diventa rapidamente più pericoloso quando incontra sulla sua strada un gruppo di manifestanti che vuole avere l’ultima parola sul destino di Okja, mentre tutto quello che Mija desidera è riportare il suo amico a casa. Con un perfetto mix di generi – dall’umoristico fino al drammatico – Bong Joon Ho (Snowpiercer, The Host) parte dalla più dolce delle premesse, il profondo legame tra uomo e animale, per creare una visione chiara e precisa di un mondo in cui gli animali sono dentro ciascun uomo.



Okja sarà disponibile su Netflix a partire dal 28 Giugno 2017.