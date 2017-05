NOTIZIE

Oceania in DVD e Blu-ray: in esclusiva una divertente scena eliminata dal film Disney

08.05.2017 - Autore: La redazione



Maui davanti alla protagonista Vaiana.



Qui la sequenza: Oceania , il cinquantaseiesimo film di animazione della Walt Disney Pictures è da poco arrivato in Home Video. In occasione dell'uscita del film in DVD e Blu-Ray vi mostriamo una clip tratta dai contenuti speciali del Blu-Ray: una divertente scena eliminata dal montaggio finale che mostra l'ego sconfinato (e tenero) didavanti alla protagonista





Oceania è disponibile in Blu-ray 3D, Blu ray e DVD distribuito da The Walt Disney Company.



La sinossi ufficiale:

Diretto dalla celebre coppia formata da Ron Clements e John Musker (già registi de La Sirenetta e Aladdin) il film riporta in vita la tradizione degli abitanti delle Isole del Pacifico che per tremila anni furono i più grandi navigatori al mondo. Seguiamo Vaiana, una vivace adolescente che non teme di imbarcarsi in una coraggiosa missione per salvare il suo popolo, alla ricerca del semidio in disgrazia Maui. Insieme, i due attraverseranno l’oceano in un viaggio pieno d’azione che li porterà ad affrontare creature feroci e ostacoli apparentemente impossibili. Lungo il percorso, Vaiana porterà a compimento l’antica ricerca dei suoi antenati e troverà l’unica cosa che ha sempre desiderato: la propria identità.



I contenuti speciali:

La versione Home Video è arricchita dal cortometraggio Testa o Cuore che, diretto dal regista esordiente Leo Matsuda, racconta lo scontro tra due aspetti della personalità umana: quello pragmatico e logico e quello più spensierato e avventuroso. Il cortometraggio A Pesca racconta, invece, tutte le avventure di Maui. L’approfondimento Voce delle isole mostra come gli abitanti delle Isole del Pacifico hanno aiutato i registi nella realizzazione del film. I segreti del film sono svelati nella sezione Le cose che non sapevi e in La moda isolana sono raccontati i costumi, creati con tecniche e materiali propri degli abitanti di quelle isole. Inoltre sono presenti in esclusiva: le scene eliminate, la canzone simbolo Oltre l'Orizzonte interpretata da Alessia Cara e nella versione multi-language, e il brano inedito Warrior Face. Infine un approfondimento speciale svela tutti gli Easter Eggs nascosti nel film.