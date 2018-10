Ocean Film Festival, nella seconda edizione storie e avventure dal pianeta acqua

Dopo il grande successo di pubblico dello scorso anno, torna l', rassegna itinerante che a partire dal 15 ottobre 2018 racconterà le migliori storie e. Unche da ottobre 2018 partirà da Milano, con due date presso il cinema Odeon, nei giorni 15 e 16, e proseguirà in 8 città dove saranno proiettati, nato nel 2014 (e presente anche in Belgio, Nuova Zelanda, Inghilterra, USA) per promuovere l’esplorazione, la conoscenza, la tutela e il rispetto del mondo degli oceani attraverso i migliori film a loro dedicati, provenienti da tutto il mondo.in acque incontaminate,di big waves,tra gli iceberg della remota Disko Bay: tante storie di esplorazione e avventura inoffriranno uno sguardo diverso su un mondo in cui immergersi o su cui scivolare leggeri, popolato da, ora dalle sembianze quasi aliene ma sempre autentiche e libere, un mondo potente e al tempo stesso fragile… Un mondo su cui grava però l’ombra dell’prodotto dall’uomo e in particolare della plastica:- dice la campionessa di freediving Hanli Prinsloo -Traricordiamo Oceanminded, di cui è protagonista la stessa Hanli Prinsloo che, abbandonato il mondo delle gare, cerca la connessione con la natura immergendosi insieme ai grandi squali e ai delfini che popolano le coste del Sudafrica e del Mozambico. Proprio uno squalo è al centro del racconto di Scarlet’s Tale, film che racconta la storia del campione di nuoto parolimpico sudafricano Achmat Hassiem, in cui l’animale, incontrato in circostanze traumatiche, finirà per diventare la forza ispiratrice dell’atleta. Disko è invece il viaggio dei sogni di un vecchio lupo di mare che, dopo aver perso tutto in un naufragio, costruisce una nuova barca e parte alla volta dei grandi iceberg della Groenlandia. Non mancherà infine il surf di big wave con The Big Wave Project, in cui una comunità di surfisti si stringe attorno a un unico grande obiettivo: cavalcare l’onda più grande del mondo.per la première di lunedì 15 ottobre a Milano, l’apneista Gianluca Genoni - che detiene 18 record mondiali nelle diverse discipline dell’apnea profonda – Greg Goggin, regista di “Ocean Stories: the Halls” e Ilaria Tani, avvocato e docente in diritto internazionale del mare nel corso di laurea magistrale in "Marine Sciences" presso l'Università di Milano-Bicocca (Milano) e già funzionario giuridico associato presso la "Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea", Ufficio Affari Giuridici delle Nazioni Unite (New York)per gli spettacoli - che inizieranno tutti alle ore 20 (a Genova e Napoli alle 20.30) - sono disponibili onlinebit.ly/2018_OCEANFILMFESTIVAL-ITALIA-BIGLIETTI o presso i punti vendita del circuito Vivaticket al costo di 14 euro + diritti di prevendita, mentre acquistandoli la sera stessa il prezzo sarà di 16 euro al botteghino, che aprirà alle ore 19.Nella realizzazione dell’edizione 2018, l’Ocean Film Festival è affiancato dagli sponsor North Sails e Globe Sailor e dai partner tecnici Artech Digital Cinema e Vivaticket. Tra i sostenitori anche Project AWARE, Sea Shepherd, Surfrider Foundation Europe, LifeGate PlasticLess e il, la più prestigiosa scuola di vela del Mediterraneo, che della manifestazione condivide intenti e obiettivi.dichiara Alessandra Raggio, Direttore Ocean Film Festival Italia.- afferma Paolo Bordogna, Presidente del Centro Velico Caprera, -– 15 ottobre – Cinema Odeon The Space - Sala 2– 16 ottobre – Cinema Odeon The Space - Sala 2– 17 ottobre – Cinema Massimo - Sala 1– 18 ottobre – Cinema Massimo - Sala 1– 19 ottobre – Cinema Porto Antico The Space - Sala 6– 22 ottobre – Cinema MPX - Pio X– 23 ottobre – Cinema Teatro Antoniano– 24 Ottobre – Cinema Moderno The Space - Sala 3– 25 Ottobre – Cinema The Space – Sala 3– 29 ottobre – Cinema La CompagniaCon la campionessa mondiale di freediving Ai Futaki, partiremo per un viaggio che ci ricorda la meraviglia dei nostri oceani. Le riprese sono state girate nell’incredibile Rowley Reef, una delle ultime barriere coralline incontaminate, situata nell’Australia occidentale. Qui, possiamo sentirci trasportati in un altro mondo, dove è la vita del mare a far da padrone e la gravità è assente.Olivier Dupont-Huin dice di sé che non può vivere senza una barca. Per questo, dopo un naufragio in cui ha perso tutto, inizia a costruire da zero una nuova imbarcazione: la Breskell, che lo porterà verso gli incredibili iceberg e le gelide acque della Disko Bay. Paesaggi incontaminati e atmosfere rarefatte scorreranno sotto i suoi occhi, mentre la luce del grande Nord dipingerà magicamente ogni cosa.Oceanminded racconta la vita della campionessa di freediving Hanli Prinsloo e le sue immersioni lungo le coste del Sudafrica e del Mozambico. Il suo viaggio sottomarino la porta nel reame dei più temuti predatori dell’oceano: gli squali. Queste creature apparentemente spaventose vengono viste sotto una luce completamente diversa, da cui emergono in tutta la loro bellezza. Quello di Hanli è un viaggio che, come tutte le avventure, unisce in sé la passione per la natura e il rischio di viverla appieno.“Magico, mistico, come lo zen…” ecco come la freediver australiana Christina Saenz de Santamaria descrive la sua esperienza di scendere in due nelle profondità dell’oceano fino a 82 metri in apnea. Quando non è impegnata a esplorare il vivido blu delle acque nelle grotte del Messico o la fauna marina delle Hawaii, Saenz de Santamaria gestisce in Tailandia una scuola di freediving con il marito Eusebio.Achmat è un promettente giovane atleta di grandi speranze, con il sogno di rappresentare il Sudafrica alle Olimpiadi. Tutto questo cambia però in maniera imprevista e drammatica il 13 agosto 2006, quando per la prima volta incontra Scarlet, un grande squalo bianco di circa 5 metri. Ma il giovane Achmat non sa che il suo incontro on l’animale sarà solo l’inizio di un legame lungo più di dieci anni che cambierà profondamente e in meglio la sua vita.Se pensate che l’oceano sia un mondo calmo e sereno, è meglio che ci ripensiate. Questo breve film nasce da una collaborazione tra un videomaker subacqueo, un animatore e un compositore. Il risultato surreale dimostra quanto la vita sottomarina possa essere spietata.(Tour Edit)Sono serviti cinque anni per realizzare questo film, che segue le imprese di una comunità molto affiatata di surfer di big waves, impegnati nel perseguire un obiettivo comune che va dritto al cuore di questa disciplina: cavalcare l’onda più grande del mondo. Il film raccoglie i racconti sinceri e spontanei di chi ogni giorno sfida le più potenti forze della natura, in un viaggio straordinario alla ricerca del sottile equilibrio tra la gloria personale, la solidarietà di gruppo e la potenza immensa dell’oceano.I pluripremiati registi Howard e Michelle Hall raccontano il dietro le quinte del modo in cui riescono a catturare immagini di animali che solo raramente si incontrano e si possono riprendere. La loro “Ocean Story” è il meraviglioso racconto di due persone che hanno trovato insieme la loro passione nella vita: esplorare e filmare un mondo sottomarino quasi alieno, affinché tutti noi possiamo apprezzare insieme a loro l’oceano e la vita che lo anima.Ogni mattina a Cairns, in Australia, un gruppo di persone si ritrova al porto per un viaggio speciale.Sono persone molto diverse tra loro, per interessi e per provenienza, ma hanno una cosa in comune: sono matti per le tartarughe e dedicano il loro tempo a fare attività di volontariato presso il centro di riabilitazione costruito per questi animali.