Nuovo trailer di Ant-Man and the Wasp, il piccolo grande supereroe Marvel torna ad agosto

S'intitola Ant-Man and the Wasp ed è il prossimo appuntamento cinematografico con la Marvel in arrivo in Italia a partire da agosto. Il sequel di Ant-Man racconta il periodo successivo agli eventi di Captain America: Civil War ma antecedente ad Avengers: Infinity War . Ritroviamonei panni di Scott Lang, supereroe in grado di miniaturizzarsi ma anche di diventare un gigante, affiancato dal suo mentore Hank Pym interpretato dae da Hope, la figlia di quest'ultimo ancora interpretata dache in questo nuovo film ha il ruolo di punta di Wasp, supereroina in missione insieme al protagonista.

Dopo gli eventi raccontati in Captain America: Civil War, Scott Lang deve affrontare le conseguenze delle proprie scelte sia come supereroe sia come padre. Mentre è impegnato a gestire la sua vita familiare e le sue responsabilità come Ant-Man, si vede assegnare una nuova e urgente missione da Hope van Dyne e dal Dr. Hank Pym. Scott dovrà indossare ancora una volta la sua tuta e imparare a combattere al fianco di Wasp, mentre la squadra cercherà di far luce sui segreti del proprio passato.Diretto ancora da, Ant-Man and the Wasp ritrova il cast dell'originale composto dai tre simpatici ladri che hanno il volto di, la figlia di Lang (), l'ex moglie interpretata dae il suo nuovo compagno, il poliziotto interpretato da. Le new entry sono Hannah John Kamen nei panni di, nemesi dei protagonisti,in quelli di un ladruncolo,che interpreta un vecchio socio di Douglas e Michelle Pfeiffer nel ruolo di Janet van Dyne, moglie di Hank Pym e madre di Hope.