Nuovi dettagli su Flarsky, la commedia con Charlize Theron e Seth Rogen

NOTIZIE

21.03.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Flarsky, sarà interpretato da Charlize Theron. Lionsgate ha acquisito i diritti di distribuzione della nuova commedia di Jonathan Levine , regista di Warm Bodies e 50/50: il film, intitolato, sarà interpretato da Seth Rogen

La sceneggiatura, scritta da Dan Sterling (The Interview) e inclusa nella famigerata Black List dei migliori script non ancora prodotti, è incentrata su un giornalista disoccupato, depresso per via della sua sfortuna e del suo stile di vita autodistruttivo, che decide di prendersi una rivincita sulla vita corteggiando la donna di cui si era perdutamente innamorato da ragazzino, sua ex babysitter e ora una delle donne più potenti e irraggiungibili al mondo.

Rogen produrrà con la sua compagnia Point Grey (insieme al socio Evan Goldberg, co-regista di The Interview). “Siamo felici di essere in affari con Point Grey Pictures – ha dichiarato il presidente delle acquisizioni e co-produzioni Lionsgate, Jason Constantine – Jonathan Levine è il regista perfetto per portare sul grande schermo l'esilarante sceneggiatura di Dan Sterling con le nostre due star di enorme talento, Charlize Theron e Seth Rogen”. Lionsgate distribuirà il film tramite la sua associata Summit Entertainment, che ha anche distribuito in USA 50/50 (sempre con Seth Rogen) e Warm Bodies, i precedenti film di Levine.

Fonte: The Hollywood Reporter