Nuove uscite al cinema, i dieci consigli di Film.it - Tutti contro Tom Cruise

Tom Cruise corre. E prova a salvare il mondo. Ma corre anche in vetta al box office. Mission: Impossible - Fallout è il primo blockbuster di questa ultima parte della stagione cinematografica. Il film della settimana, uno dei film dell'anno. Chi proverà a scontrarsi con Cruise al botteghino?



Ecco la sesta missione impossibile e altri nove film che potete adesso trovare in sala.

la parte più interessante di questo maschio alfa è la sua fragilità inedita. Adesso più che mai Ethan Hunt non è supereroe. Ecco perché questo capitolo, più degli altri, riesce a raccontare meglio l'uomo di punta della saga action.



Harry Dean Stanton è stato uno dei più grandi caratteristi della storia del cinema. Un'icona che nel corso di sessant'anni di carriera ha lavorato con i più grandi: da Coppola a Ridley Scott, da John Carpenter a David Lynch. Lucky è il suo testamento, l'ultimo film che ha interpretato prima di



PER TUTTA LA FAMIGLIA: RITORNO AL BOSCO DEI 100 ACRI



Ritorno al bosco dei 100 acri, film che racconta gli anni adulti del figlio di A. A. Milne, a cui lo scrittore si ispirò per creare l'omonimo protagonista umano delle sue storie. Nel film, Winnie the Pooh fa da guida a un Christopher Robin Milne (Ewan McGregor) adulto, disilluso e in crisi lavorativa. Il baricentro tra gioia e commozione viene individuato ancora una volta in una nuova esperienza cinematografica Disney.



Commedia francese politicamente scorretta, Un marito a metà segue un protagonista che si divide tra moglie e amante. Ed entrambe sanno tutto. Un film che esplora in maniera inedita e coraggio temi come la crisi matrimoniale, i triangoli d'amore e la difficoltà in generale della vita di coppia. E non smette mai di essere spassoso. Un gioiellino.



SABU che arriva nei cinema dopo aver fatto il giro del mondo all'interno del circuito festivaliero (ha debuttato alla Berlinale, passando tra gli altri anche a Tribeca e a Vienna). La macchina da presa esplora il cuore di un assassino e lo fa in maniera sorprendente per poi accogliere in un paio di occasioni l'oscurità.



Gus Van Sant torna a raccontare "lo straordinario nella vita di tutti i giorni". In Don't Worry il regista esplora la vita di John Callahan, un vignettista satirico realmente esistito. La sua ironia era sempre oltre le regole, spesso osteggiata perché rifiutava i canoni imposti dai benpensanti. Un incidente d’auto a ventiquattro anni sembrava avergli rubato anche la speranza, ma è proprio qui che la macchina da presa inizia a narrare l’incredibile, la tragedia che si trasforma in favola romantica. Il film di Van Sant è un biopic molto tradizionale che si concentra sull'alcolismo del protagonista e i suoi passi da gigante attraverso i quali riuscirà a liberarsi di quella malattia. A fare la differenza c'è un grande, grandissimo Joaquin Phoenix, ancora una volta il migliore in campo all'interno di un cast comunque ottimamente assemblato.



Una storia vera. Una storia d'amore e di sopravvivenza. Salpati da Tahiti sotto un meraviglioso cielo stellato, Tami Oldham (Shailene Woodley) e il suo fidanzato Richard Sharp (Sam Claflin) sono giovani, innamorati e sognano una vita di avventure insieme. Dopo pochi giorni, nel bel mezzo dell’Oceano Pacifico, un uragano di proporzioni terrificanti si abbatte sulla loro imbarcazione, lasciando Tami priva di sensi. Al suo risveglio, Tami trova la barca distrutta e il suo ragazzo gravemente ferito. Senza alcun mezzo di comunicazione e lontana settimane di navigazione dal porto più vicino, Tami deve confrontarsi con una straziante corsa contro il tempo per salvare se stessa e l’unico uomo che abbia mai veramente amato.



Paul Rudd è sempre il ladro/eroe Ant-Man, Michael Douglas torna nei panni del geniale scienziato Hank Pym, ma la scena è tutta di Evangeline Lilly, perfetta in versione supereroina. Dopo Avengers: Infinity War la Marvel abbassa i toni epici e spinge invece su azione e commedia. Ant-Man ritorna affiancato da The Wasp: insieme cercheranno di salvare la madre di lei, scomparsa dalla nostra dimensione da più di vent'anni.è sempre il ladro/eroe Ant-Man,torna nei panni del geniale scienziato, ma la scena è tutta di, perfetta in versione supereroina.